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Водитель

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Видео. В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе
2 ноября, 06:37
Октябрь
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Кто получает ₽180 тысяч в Уфе
27 октября, 14:58
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Кому в Уфе платят по ₽200000
14 октября, 04:55
Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
12 октября, 09:05
В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет
7 октября, 13:58
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии
23 сентября, 14:13
Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе
23 сентября, 13:14
Водитель ответит за беспредел в Уфе
10 сентября, 15:49
Выпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
3 сентября, 13:00
Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах
3 сентября, 07:08
Водитель уснул на двигателе машины после ДТП в Башкирии
2 сентября, 05:57
Август
Видео. Элегантная авария произошла в Башкирии
30 августа, 15:18
Двое детей оказались в больнице из-за телефона в Уфе
28 августа, 15:53
В Уфе предлагают зарплату ₽315 000
25 августа, 18:30

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