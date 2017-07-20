В Башкирии перевернулась иномарка, водитель погиб
Вчера, 10:20ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: ГИБДД по РБ
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Он не справился с управлением и перевернул автомобиль.
Происшествие случилось вчера, 17 августа, в Дуванском районе республики. Как сообщает ГИБДД, на 176 километре дороги Бирск–Тастуба–Сатка, водитель «Mitsubishi Pajero Sport» не справился с управлением и опрокинул машину. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте.
По данным инспекторов, погибший был жителем Челябинской области.
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