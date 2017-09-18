Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России

Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов», и тем самым вышли на первую строку турнирной таблицы. Они и продолжат борьбу в следующем раунде Кубка России.