mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России

18 сентября 2017, 17:17
«Уфимец» провел игры квалификационного раунда Кубка России в Тамбове.

Для выхода в следующий этап Кубка России по баскетболу «Уфимец» должен был занять первое место в своей группе «Г». Но по итогам группового этапа уфимцы не смогли этого сделать.

В первом матче, 15 сентября, «Уфимец» со счетом 83:81 одолел магнитогорское «Динамо». На следующий день подопечные Руслана Бокова уступили хозяевам площадки баскетболистам БК «Тамбов» – 68:82. В заключительной игре этапа «Уфимец» переиграл с результатом 89:69 «Самару-2». Об этом сообщили в пресс-службе БК «Уфимец».

Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов», и тем самым вышли на первую строку турнирной таблицы. Они и продолжат борьбу в следующем раунде Кубка России.

Материалы по теме
Баскетбол в Башкирии: чего ждать в новом сезонеСостав баскетбольной команды «Уфимец» качественно изменился В Уфе не хватает моря - генеральный директор БК «Уфимец»
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48