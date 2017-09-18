Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России

Для выхода в следующий этап Кубка России по баскетболу «Уфимец» должен был занять первое место в своей группе «Г». Но по итогам группового этапа уфимцы не смогли этого сделать.
В первом матче, 15 сентября, «Уфимец» со счетом 83:81 одолел магнитогорское «Динамо». На следующий день подопечные Руслана Бокова уступили хозяевам площадки баскетболистам БК «Тамбов» – 68:82. В заключительной игре этапа «Уфимец» переиграл с результатом 89:69 «Самару-2». Об этом сообщили в пресс-службе БК «Уфимец».
Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбыл из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов», и тем самым вышли на первую строку турнирной таблицы. Они и продолжат борьбу в следующем раунде Кубка России.