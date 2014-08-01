Баскетбол в Башкирии: чего ждать в новом сезоне

В Уфе прошел семинар-совещание Федерации баскетбола Башкирии.

Такие мероприятия в спортивной сфере случаются довольно часто. Все зачастую похожи друг на друга: встретились, отрапортовали, поулыбались, обозначили «грамотных» и радостно разошлись до следующего раза. Но сейчас все даже начинается как-то не так. По-семейному, что ли.

На семинар-совещание с представителями республиканской федерации баскетбола съехались делегаты со всего Башкортостана. Статуса добавляет место проведения – зал заседаний регионального отделения партии «Единая Россия». Где, между прочим, не первый год дружат с популярной игрой в мяч…

Те, кто из глубинки, устало вытирают пот и бредут регистрироваться. Функционеры из ближних мест уже живо делятся эмоциями: о прошедшем любительском сезоне, о текущем летнем баскетбольном затишье, о планах и перспективах. Среди собравшихся мерно прохаживается председатель общественной организации. Для Валерия Дерепаско такие мероприятия давно уже – не диковинка. Но статус обязывает подойти к каждому, поприветствовать, найти нужные слова.

- Кворум, как говорится, в наличии, - улыбается в усы и хитро прищуривается аксакал Валерий Яковлевич. – Осталось дождаться главного.

Придется расшифровать: из Перми в Уфу мчался генеральный директор АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрий Самарин. ШБЛ – самый масштабный детский социальный проект страны и существует уже десять сезонов. Самарин в нем – с первых дней. В Башкирии, становившейся хозяйкой финалов и суперфиналов Лиги, естественно, бывал много раз. Но вот на встрече с баскетбольным активом республики, как признался сам, оказался впервые. И не пожалел. Прежде всего, от множества горящих глаз. Собрались ведь не для галочки, а в преддверии нового – теперь уже 11-го сезона «КЭС-БАСКЕТ». Который снова вовлечет в себя практически все школы Башкирии.

И это только на республиканском уровне.

В целом же ситуация следующая: в 2016/17 в проекте ШБЛ участвовали школьники из 64 регионов Российской Федерации, а также представители Монголии и Кыргызстана. И если последние – пока еще относительно новички подобных масштабных юношеских состязаний, то школяры из Улан-Батора и других степных краев уникального азиатского государства являются здесь старожилами. Кстати, география Лиги еще не так давно прирастала и Белоруссией, но потом что-то не срослось.

- В 2008-м, во втором по счету турнире ШБЛ, мы вовлекли в игры представителей 13 регионов РФ, - рассказал Дмитрий Самарин. - А в наступающем планируем увеличить эту цифру до семи десятков. Вполне воплотимая мечта – чтобы в Школьной баскетбольной лиге выступали ребятишки из всех регионов страны. Ну, а Башкирия здесь, безусловно, фронтмен…

Здесь факты говорят сами за себя. Из восьми сезонов, в которых школьники нашей республики участвовали в турнирах Лиги, каждый раз хотя бы одна наша команда выходила во всероссийский суперфинал, где добивалась определенных – в том числе и медальных - успехов. А по массовости участия в ШБЛ башкирские учебные заведения уже давно в разы перегнали всех и вся.

Впрочем, это давно созданная система. После ребрендинга республиканской федерации любительский баскетбол в Башкирии начал развиваться по всем фронтам. По возрастному принципу турниры разделены на три возрастных категории, и каждая оспаривает свой приз. Младшая – в рамках турнира «Оранжевый мяч», средняя – баскетбольный Кубок Гагарина, а старшая бьется за престиж республики в ШБЛ.

Следующая ступень – Ассоциация студенческого баскетбола, в которую вовлечены все вузы Башкирии. Лучшие из лучших имеют шанс попасть уже в любительские и профессиональные коллективы страны. В том числе и в «Уфимец», который был создан несколько лет назад, чтобы собирать под свои знамена лучших воспитанников башкирского баскетбола.

- Можно сказать, что формально мы повысились в классе – перешли из Суперлиги-3 в Суперлигу-2, - резюмирует генеральный директор БК «Уфимец» Сергей Медведев. – Но тут имеет место реорганизация первенства России – лиги попросту объединили. Что ж, будем соперничать на этом уровне, а также вновь постараемся привезти, как в прошлом году, пермскую «Парму», команду Единой лиги ВТБ.

Участники форума даже и не удивились приятной перспективе. Они уже не первый год – часть этой единой системы. Практически каждый физрук в любом отдаленном районе республики понимает, что вместе со своими подопечными входит в большую баскетбольную семью. А значит – вносит свою лепту в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни нашего региона.

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