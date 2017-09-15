В Башкирии на митинге выразили недоверие главе Благовещенского района

В башкирском Благовещенске вчера, 14 сентября, вечером состоялся экологический митинг. Его участники выразили протест против планов построить недалеко от города полигон ТБО. По словам организаторов митинга и общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать. Ранее горожане узнали о том, что в 30 километрах от Благовещенска хотят построить большой полигон высотой около 60 метров для хранения твердых отходов.
- Считаем, что строительство столь значительного по площади полигона (40га) для захоронения отходов из других районов и города Уфы приведет к экологической катастрофе жителей города Благовещенска и района, - говорится в резолюции митинга. – В городе Благовещенске и без того тяжелая экологическая обстановка, вызванная промышленным производством ОАО «Полиэф», АО «Арматурный завод».
Участники митинга потребовали остановить строительство полигона ТБО и обратились в главе Башкирии Рустэму Хамитову с требованием объявить мораторий на размещение и строительство на территории Благовещенского района и города Благовещенски экологически опасных объектов.
Также они выразили недоверие действующему главе администрации Благовещенского района Фариту Фазылову, в том числе и из-за того, что он «с молчаливого согласия допустил в отсутствие достаточных разрешительных документов (свидетельство о прохождении экологической экспертизы) вырубку леса под строительство полигона.
Резолюцию митинга направят в адрес президента России Владимира Путина, полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича и главы Башкирии Рустэма Хамитова.
Напомним, ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Медиакорсети сообщили, что данных о положительном заключении экологической экспертизы по данному проекту в министерстве нет. По данным редакции, владельцем полигона станет один из участников этого рынка, у него такой же бизнес есть в Стерлитамаке.
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