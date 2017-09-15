В Башкирии на митинге выразили недоверие главе Благовещенского района

В башкирском Благовещенске вчера, 14 сентября, вечером состоялся экологический митинг. Его участники выразили протест против планов построить недалеко от города полигон ТБО. По словам организаторов митинга и общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать. Ранее горожане узнали о том, что в 30 километрах от Благовещенска хотят построить большой полигон высотой около 60 метров для хранения твердых отходов.