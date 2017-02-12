В Благовещенске из канализационной трубы потекли нефтепродукты

В Благовещенске из канализационной трубы на ул. Социалистической текут нефтепродукты. Местные общественники обратились в Росприроднадзор с требованием разобраться в ситуации, но ответа пока не получили.

Труба, из которого вытекает опасная жидкость, находится на территории бывшего биохимического комбината. Сейчас эту площадку делят между собой четыре предприятия, в том числе частная фирма, которая занимается производством нефтепродуктов. Сама труба имеет протяженность порядка 23 километра, и вдоль нее расположены еще несколько небольших производств. Все они, по словам местных жителей, сливают в эту трубу промотходы. А отходы просачиваются на поверхность в районе здания на улице Социалистической, 42.

- Сама труба почти метр в диаметре, из нее вытекает огромное количество отходов, - рассказал Медиакорсети общественник Дильшод Шерматов. – Проблема в том, что труба проходит по устью реки Потехи. Далее тянется до очистных МУП "Водоканал" города, а там эти нечистоты скидывают в реку Белую. Можете представить, каковы возможные масштабы загрязнения.

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Общественники уже обратились в Росприроднадзор, и вчера представитель ведомства приехала в Благовещенск. Однако выяснить ничего не удалось. На месте специалист, по слова Шерматова, поняв, что у объекта не определен собственник, не стала больше ничего выяснять и уехала обратно в Уфу.

- Она осмотрела воду, которая выходит из-под земли, назвала его просто природным ручьем, а дальнейшие действия предпринимать отказалась, сославшись на то, что неизвестен собственник этого колодца, мы объяснили, что собственником является физлицо, а на территории находится только одна частная фирма, которая занимается нефтепродуктами. Тем не менее представитель ведомства ничего больше не предприняла и уехала в Уфу, - рассказал Шерматов.

В башкирском управлении Росприроднадзоре дали понять, что общественники хотят получить результаты очень быстро.

- Жалоба по данному объекту к нам поступила, проверка начата, - сообщила Медиакорсети заместитель руководителя ведомства Ольга Янчук. – Срок рассмотрения жалобы по закону составляет 30 дней.

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