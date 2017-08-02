Строительство Восточного выезда в Уфе завершится к 2025 году – Хамитов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки на строительство Тимашевской развязки коснулся и темы строительства Восточного выезда из Уфы. Он назвал этот объект «многострадальным», но завершится сейчас появилась возможность завершения его строительства.
- Все измучились – и те, кто начинал, и те, кто потом пытался поддерживать его в рабочем состоянии. Нужно было принять оптимальное решение. Были голоса против: надо законсервировать стройку, законопатить тоннель, засыпать песком и забыть об этом, списав убытки порядка 5–6 млрд руб, - сказал Рустэм Хамитов. - Но была группа людей, которые продолжали верить в этот проект. На сегодняшний день мы видим, что на условиях концессии возможно – ещё не на 100 процентов, а на 90 – завершение этого строительства.
Он отметил, что завершение строительства объекта должно завершиться к 2025 году.
- Произойдёт это к 2025 году. Будут соединены трассы М5 и М7 через город, но не для грузового транспорта – только легковой транспорт. Несмотря на то, что, если бы был грузовой транспорт, окупаемость этой дороги выросла бы в разы. Дорога – этот участок, этот мост – будет платной, - сказал он.
Он отметил, что на сегодняшний день уже существует договоренность с банками (правительство Башкирии заключило договор на строительство с ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в группу ВТБ)).
- Хочу сказать, что на сегодняшний день существует договорённость с банками, которые будут участвовать в этом проекте. Заканчиваются все экономические расчёты, рассматриваются варианты финансирования, сроки окупаемости. Подписан договор с турецкой компанией, которая собирается строить объект. К концу этого года мы будем иметь полную картину, - отметил он. - Если мы начнём стройку в 2018 году, её завершение просматривается к 2025 году со всеми защитными сооружениями. По крайней мере, ещё одна крупная, мощная транспортная магистраль будет в Уфе.
Также он вспомнил о строительстве моста в сфере улице Интернациональной в Уфе.
Мост в створе Интернациональной нам хотелось бы иметь в 2023, максимум в 2025 году, - сказал он. - Тогда можно будет сказать, что в основном программу строительства мостов, переходов завершаем.
- Этот объект мы сдадим. Караидельский объект мы сдадим до 2020 года. Ну а до 2025 года сдадим Восточный выезд из Уфы и мост в створе Интернациональной, - сказал Рустэм Хамитов.