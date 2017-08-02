Строительство Восточного выезда в Уфе завершится к 2025 году – Хамитов

- Все измучились – и те, кто начинал, и те, кто потом пытался поддерживать его в рабочем состоянии. Нужно было принять оптимальное решение. Были голоса против: надо законсервировать стройку, законопатить тоннель, засыпать песком и забыть об этом, списав убытки порядка 5–6 млрд руб, - сказал Рустэм Хамитов. - Но была группа людей, которые продолжали верить в этот проект. На сегодняшний день мы видим, что на условиях концессии возможно – ещё не на 100 процентов, а на 90 – завершение этого строительства.