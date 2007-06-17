Как будет достраиваться Восточный выезд в Уфе

О подробностях реализации долгостроя рассказал вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров.

Правительство Башкирии рассчитывает, что гранты в общем объеме финансирования проекта «Восточный выезд» в Уфе могут достигнуть 70 процентов. Республиканская доля в проекте составит порядка 4,5 миллиарда. По словам вице-премьера правительства Башкирии Ильяса Мунирова, общая стоимость проекта составит 29 миллиардов. При этом он дал понять, что сумма эта может увеличиться. Это возможно из-за необходимости дорабатывать устаревший проект. Проект реализуется с 1991 года.

- С 1991 года, конечно же, все изменилось, и стоимость материалов изменилась, - пояснил Ильяс Муниров журналистам. - По мосту также в свое время делали проект, также в стадии Б план выполнен. Сейчас уже современные методы работы, технологии, поэтому там тоже будут изменения. Помимо этого есть строительно- монтажные работы, банковские кредиты, есть затраты, которые будут выплачиваться на содержание объекта.

В правительстве рассчитывают, что объем федеральных средств в проекте тоннеля-долгостроя дойдет до 70 процентов. Республика в свою очередь будет иметь свою долю в кредите, который предоставит минфину России «Новый банк развития БРИКС».

- Республика на строительство «Восточного выезда» в Уфе готова выделить 4,5 миллиарда рублей, - сообщил Ильяс Муниров. – Это наша часть капитального гранта, нам это выгодно. На следующий год мы рассчитываем попасть на межведомственную комиссию и получить федеральный грант. И к 2021 году в соответствии с теми планами, которые у нас есть, приступить (к реализации проекта – прим.ред.)

По планам правительства, проект должен окупиться к 2034 году, а концу концессии республика, по словам Мунирова, должна получать чистый доход. В настоящее время, по его словам, регион отбирает проектировщиков.

- Эстакадная часть и мост будут более двух километров, - уточнил он. - За ними останется еще развязка за выходом на улицу Комсомольскую, которая будет построена совместно с администрацией города. В тоннеле самая дальняя штольня на сегодня – 960 м при общей протяженности 1,2 тысячи метров.

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