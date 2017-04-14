Башкирия подписала соглашение о строительстве нового выезда из Уфы

Построить «Восточный выезд» из Уфы должны в течение четырех лет.

Правительство Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в группу ВТБ) вчера, 1 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Башкирии, нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» (Восточный выезд). Об этом сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Контракт подразумевает завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дороги. Срок концессии – 25 лет. Стоимость проекта – 29 млрд руб.

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