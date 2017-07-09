Ирек Ялалов предложил вернуться к эпохе Советского союза

- За последние два года Уфа заключила соглашения о побратимстве с тремя китайскими городами. Там бюджетная политика выстроена следующим образом: 33 процента остается в городе, 33 процента отдается в правительство региона, 33 процента перечисляется в Пекин. На сегодняшний день, если брать Уфу, треть остается в Республике Башкортостан, около 10 процентов – в городе, все остальное уходит в федеральный центр. Если такая межбюджетная политика существует в России, то тогда надо вернуться к эпохе Советского Союза, - цитирует его слова пресс-служба администрации города.