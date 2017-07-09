Ирек Ялалов предложил вернуться к эпохе Советского союза

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов 7 июля на Московском урбанистическом форуме-2017 коснулся вопроса финансирования федеральным центром приоритетных проектов в городах-миллионерах и крупнейших агломерациях. Он отметил, что в настоящее время в крупных городах после всех налоговых платежей остается лишь 8-10% финансовых ресурсов.
- За последние два года Уфа заключила соглашения о побратимстве с тремя китайскими городами. Там бюджетная политика выстроена следующим образом: 33 процента остается в городе, 33 процента отдается в правительство региона, 33 процента перечисляется в Пекин. На сегодняшний день, если брать Уфу, треть остается в Республике Башкортостан, около 10 процентов – в городе, все остальное уходит в федеральный центр. Если такая межбюджетная политика существует в России, то тогда надо вернуться к эпохе Советского Союза, - цитирует его слова пресс-служба администрации города.
Он напомнил, что в 50-е годы прошлого века были объединены Уфа и Черниковск, а в 80-е город стал миллионером. Тогда, по его словам, вся инфраструктура, в том числе строительство трамвайных путей, мостовых сооружений и т. д., финансировалась тогда из советского центра.
- Нам надо вернуться к вопросу о финансировании федеральным центром приоритетных инфраструктурных проектов в городах-миллионерах и крупнейших агломерациях, - сказал Ирек Ялалов.
По оценке господина Ялалова, сейчас российские города «миллионники» находятся на очень хороших стартовых позициях, и если будет хорошая методологическая и финансовая поддержка, то они будут серьезно развиваться.