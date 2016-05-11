В День города, который праздновался в Уфе вчера, глава администрации Уфы Ирек Ялалов прочел стихотворение Мустая Карима у памятника поэту на одноименной улице.

Ялалов прочел одно из самых известных стихотворений поэту - «О берёзовом листе» («Взгляни на глобус! Вот он - шар земной!»), посвященный любви к родной Башкирии. Он продекламировал его на башкирском и русском языках (в переводе М.Светлова).

Мэр Уфы Ирек Ялалов читает стихи Мустая Карима. Видео Видео: Любительское видео, Youtube.com

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