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Ирек Ялалов прочел стихотворение Мустая Карима у памятника поэту
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ирек Ялалов прочел стихотворение Мустая Карима у памятника поэту
Сегодня, 11:21ГородНаталья КузнецоваФото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)
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