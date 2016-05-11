Ирек Ялалов прочел стихотворение Мустая Карима у памятника поэту
Сегодня, 11:21ГородНаталья КузнецоваФото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)
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В День города, который праздновался в Уфе вчера, глава администрации Уфы Ирек Ялалов прочел стихотворение Мустая Карима у памятника поэту на одноименной улице.
Ялалов прочел одно из самых известных стихотворений поэту - «О берёзовом листе» («Взгляни на глобус! Вот он - шар земной!»), посвященный любви к родной Башкирии. Он продекламировал его на башкирском и русском языках (в переводе М.Светлова).
Мэр Уфы Ирек Ялалов читает стихи Мустая Карима.Видео
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Видео: Любительское видео, Youtube.com
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