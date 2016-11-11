Ирек Ялалов в Казани рассказал о жилищных программах Уфы

Средства выделяет республиканский бюджет. Благодаря этому свои жилищные проблемы смогли решить более 800 молодых семей Уфы. Ирек Ялалов отметил, что подпрограмма предоставления молодым семьям субсидий на приобретение, строительство жилья в размере 30-35 процентов за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов стала одной из популярных государственных программ, полностью адаптированной к реальной жизни. За все время ее действия господдержку получили более 1500 уфимских молодых семей.
- Нам бы хотелось, чтобы такой порядок предоставления дополнительных выплат был принят в рамках федеральной программы обеспечения молодых семей, так же на условиях софинансирования,
- сказал глава администрации Уфы.
Ирек Ялалов также выступил с инициативой на федеральном уровне определять право некоторых граждан на служебное жильё.
Речь идет о работниках жилищно-коммунального хозяйства. В Уфе было принято решение о создании жилищного фонда коммерческого использования, согласно которому граждане, работающие в этой сфере, имеют право на получение жилья коммерческого найма сроком до 5 лет.