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Ирек Ялалов в Казани рассказал о жилищных программах Уфы
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ирек Ялалов в Казани рассказал о жилищных программах Уфы
Сегодня, 10:58ГородАзат ГиззатуллинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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