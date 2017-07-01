В Германии почтили память погибших детей из Башкирии над Боденским озером

Напомним, авиакатастрофа произошла в 2002 году в ночь на 2 июля. Тогда в 23.35 по местному времени в воздухе столкнулись самолет ТУ-154«Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757». Тогда погибли дети и взрослые, 71 человек. Из них 52 ребенка были выдающимися школьниками, которые летели отдыхать в Испанию.