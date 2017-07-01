mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Германии почтили память погибших детей из Башкирии над Боденским озером

1 июля 2017, 18:49
С момента страшной трагедии прошло 15 лет.

В Германии прошли траурные мероприятия, которые посвящённые 15-ой годовщине авиакатастрофы над Боденским озером. В связи с траурной датой официальная делегация Башкирии (в том числе и родственники погибших) вылетели в ФРГ. Кроме того, мероприятия, посвященные траурной дате, пройдут и в Уфе.

Напомним, авиакатастрофа произошла в 2002 году в ночь на 2 июля. Тогда в 23.35 по местному времени в воздухе столкнулись самолет ТУ-154«Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757». Тогда погибли дети и взрослые, 71 человек. Из них 52 ребенка были выдающимися школьниками, которые летели отдыхать в Испанию.

#Новости#Трагедия#Дети#Кристина Дейнеко#В мире
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48