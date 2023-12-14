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Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире
Президент отметил значимость межконфессионального и межнационального согласия среди россиян.
14 декабря 2023, 12:07
Владимир Путин сказал, когда наступит мир
14 декабря 2023, 09:34
Politico: Как США выстраивать отношения с Россией после украинского конфликта
17 октября 2023, 22:40
«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле
10 октября 2023, 09:52
Гонщик из Уфы во Франции вылетел с трассы марафонской гонки и получил повреждения
К счастью спортсмен не пострадал, сообщает Матч ТВ 11 июня.
11 июня 2023, 12:55
Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова попала под санкции Канады
Основанием для введения ограничений стали «грубые и систематические нарушения прав человека»
22 мая 2023, 10:47
Жители Башкирии смогут отправиться в Индонезию
Прямой рейс в Индонезию планируется запустить уже в ближайшее время
19 мая 2023, 14:29
Депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова заочно приговорили на 15 лет тюрьмы
Украинский суд также настаивает на конфискации имущества чиновника
22 марта 2023, 09:58
2022
Санкции против Радия Хабирова и еще 24 губернаторов регионов РФ ввели США
15 декабря 2022, 16:14
Прямой аваирейс из Уфы в Стамбул запустят уже на этой неделе
Отправиться прямым рейсом в Стамбул на борту самолета Sukhoi Superjet уфимцы смогут уже в это воскресенье, сообщает пресс-служба авиакомпании «ИрАэро»
3 ноября 2022, 05:08
В Турции ввели уголовную ответственность за дезинформацию
14 октября 2022, 08:00
В Британии сообщили о снижении потока мигрантов на лодках через Ла-Манш
5 октября 2022, 08:29
В Британии расследуют причины сбоя курантов Биг-Бена
19 сентября 2022, 08:11
В Сирии седьмой человек умер от холеры
14 сентября 2022, 09:09
В Аргентине умер еще один пациент с «болезнью легионеров»
5 сентября 2022, 08:42
Финские энергокомпании могут перейти на ночные контракты из-за роста цен
30 августа 2022, 13:58
В КНР решили вызывать искусственный дождь для спасения урожая от засухи
22 августа 2022, 08:22
Аналитик Пикин сообщил о «напряженной ситуации» в мировой энергетике
18 августа 2022, 14:30
В ЕС цена на газ вышла за отметку в $2400 за тысячу куб. м
16 августа 2022, 11:36
В Запорожской области могут установить режим тишины
15 августа 2022, 14:58

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