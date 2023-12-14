Прямой аваирейс из Уфы в Стамбул запустят уже на этой неделе

Отправиться прямым рейсом в Стамбул на борту самолета Sukhoi Superjet уфимцы смогут уже в это воскресенье, сообщает пресс-служба авиакомпании «ИрАэро»