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Российских туристов штрафуют за несъеденную еду - что делать

28 июня 2017, 15:18
Турецкие отели с системой «все включено» ввели штраф для отдыхающих за жадность.

В сети Интернет появилась информация о том, что отели с системой «все включено» стали штрафовать российских туристов за несъеденную еду. Подобное сообщение появилось в паблике «Типичный турист» во ВКонтакте. Там чёрным по белому написано: «В случае, если вы не доедаете пищу и оставляете более половины еды в тарелке. Администрация отеля взымает штраф в размере 10$.» Может быть, так турки борются с жадностью отдыхающих?

Мы опросили уфимских туроператоров, чтобы выяснить, что они знают о подобном нововведении. Те, в свою очередь, были очень удивлены подобным правилам. Никто из них ни разу не сталкивался с подобными случаями. Представители туристического бизнеса посоветовали в подобных случаях сразу обращаться в администрацию отеля и никому никаких денег не платить.

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