Российских туристов штрафуют за несъеденную еду - что делать

В сети Интернет появилась информация о том, что отели с системой «все включено» стали штрафовать российских туристов за несъеденную еду. Подобное сообщение появилось в паблике «Типичный турист» во ВКонтакте. Там чёрным по белому написано: «В случае, если вы не доедаете пищу и оставляете более половины еды в тарелке. Администрация отеля взымает штраф в размере 10$.» Может быть, так турки борются с жадностью отдыхающих?