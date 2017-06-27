Перед судом в Уфе арестованы акции «Системы» в МТС, Медси и БЭСК

- Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - цитируют «Ведомости» слова представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева. - Мы хотим обеспечить возможность защитить наши интересы, арест не означает изъятия, лишь обеспечивает наши интересы на случай, если суд решит в нашу пользу. Наши юристы предложили активы АФК «Система», которые соответствуют по стоимости размерам иска, суд с нашей оценкой согласился.