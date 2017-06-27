Перед судом в Уфе арестованы акции «Системы» в МТС, Медси и БЭСК

Вчера, 26 июня, АФК «Система» сообщила о том, что «получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие Корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК». Сообщение опубликовано на официальном сайте корпорации.
- Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 года, - уточняется в сообщении.
Также постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-Инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Это сделано «вопреки судебному акту», говорится в сообщении.
АФК «Система» будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава.
- АФК «Система» не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, - так завершается сообщение корпорации. - АФК «Система» является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных Истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, Группа АФК «Система» обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала.
- Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - цитируют «Ведомости» слова представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева. - Мы хотим обеспечить возможность защитить наши интересы, арест не означает изъятия, лишь обеспечивает наши интересы на случай, если суд решит в нашу пользу. Наши юристы предложили активы АФК «Система», которые соответствуют по стоимости размерам иска, суд с нашей оценкой согласился.
Напомним, что решение об аресте акций принято накануне судебного заседания по иску «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии к АФК «Система» на сумму более 170 млрд руб. Оно состоится сегодня в Уфе, в 14.00 местного времени.
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