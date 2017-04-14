Почему «Роснефть» судится с АФК «Система», или как все было с «Башнефтью»

Какова предыстория самого крупного процесса в истории башкирского арбитража.

В башкирском арбитраже начался, пожалуй, самый громкий судебный процесс за всю его историю. Компания «Роснефть» пытается взыскать с АФК «Система» 170 миллиардов рублей за убыточную реорганизацию «Башнефти». «Медиакорсеть» разбиралась, что произошло с башкирском ТЭКом в период, когда он был частью «Системы».

За сколько «Система» купила «Башнефть»

АФК «Система» (АФК) вошла в уставный капитал «Башнефти» в 2005 году. Тогда она приобрела блокирующие пакеты шести предприятий башкирского ТЭКа за 600 миллионов долларов. В их числе были «Башнефть», «Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ, «Новойл» и «Башкирнефтепродукт». В 2009 году сын первого президента республики Урал Рахимов передал контрольные пакеты этих предприятий четырем благотворительным фондам. И в том же году их выкупила «Система». Позже, в ходе рассмотрения иска «Системы» к структуре Урала Рахимова в московском арбитраже, выяснилось, что сумма сделки составила 2,11 миллиарда долларов или более 70,73 миллиарда рублей.

После того, как «Башнефть» перешла к «Системе», в течение нескольких лет все нефтесервисные активы башкирской компании были выведены из ее структуры. На их базе была создана компания «Таргин». В 2013 году «Система» купила эту компанию за 4 миллиарда рублей или 125,6 миллиона долларов.

Таким образом, «Башнефть» обошлась «Системе» в сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Как проходил вывод активов

Последовательный вывод активов «Башнефти» начался в 2012 году. Сначала в результате череды корпоративных действий 50,2% акций компании «Башкирэнерго» были обменены на 49% акций «дочки» «Системы» - ЗАО «Система-инвест». Все бы ничего, только через два года «Башнефть» лишилась и акций «Системы-инвест». Соответственно и акций «Башкирэнерго» «Башнефть» тоже лишилась. В том же году году «Система» вновь в результате корпоративных хитросплетений избавилась от займов на 36,6 миллиарда рублей, которые ей ранее выдала «Башнефть».

На этом этапе «Башнефть» потеряла в общей сложности более 94 миллиардов рублей.

Параллельно была изменена и структура «Башкирэнерго». Из нее были выделены компании «БЭСК» и «Башэнергоактив». Сегодня, кстати, «БЭСК», как и «Башкирэнерго», остается в собственности АФК и является по сути единственным поставщиков электроэнергии для «Башнефти». Стать собственником всей сетевой энергетики региона – это и было задачей «Системы», которая презентовала это как эффективную реорганизацию.

В свою очередь «Башэнергоактив» в ноябре 2012 года был продан «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 11,2 миллиарда рублей или 355,3 миллиона долларов по действующему на тот момент курсу.

Еще один актив, выведенный за периметр «Башнефти» - завод «Уфаоргсинтез». Схема та же, что и в случае с БЭСК. Причем позже, в 2016 году, «Системе» удалось продать предприятие обратно государству за 3,6 миллиарда рублей. Таким образом, АФК и здесь получила двойную выгоду.

В общей сложности с 2014 по 2016 годы «Башнефть» потеряла активов на 108,8 миллиарда рублей или 3 миллиарда долларов по действующим в те годы курсам. Для «Системы» все вышло как нельзя более удачно: корпоративные хитросплетения позволили ей исключить «Башнефть» из состава своих акционеров, подсадить ее на «энергетическую иглу» в виде «БЭСК», избавиться от займов и не потратить на это ни единого рубля.

Сколько еще заработала «Система» на «Башнефти»

Не стоит забывать, что параллельно с этим «Система» получала и дивиденды от владения башкирской компанией. Их сумма составила в общей сложности 135 миллиардов рублей.

В 2015 году АФК по решению суда взыскала 1,13 миллиарда долларов с компании «Урал-инвест» - финансового донора благотворительного фонда «Урал». Этот факт стал немалым ударом по социальному развитию республики, поскольку фонд «Урал» реализовывал в регионе огромное количестве социальных проектов. Без финансовой помощи в тот момент остались больные дети, детские спортивные команды. Многие села и деревни остались без школ, больниц, дорог. В Уфе приостановилось строительство Соборной мечети, претендовавшей на то, чтобы называться лицом города.

В декабре прошлого года «Роснефти» за 4,1 миллиарда рублей была продана компания «Таргин». Последнее, конечно, можно назвать восстановлением исторической справедливости, так как продана она была по той же цене, что и приобретена. Но в отношении остальных активов восстановление этой справедливости только предстоит. И прежде всего, это касается «Башкирэнерго».

Таким образом, помимо доходов от операций с активами «Система» получила от «Башнефти» еще 209,83 миллиарда рублей.

Во что превратилась «Башнефть» в «Системе»

Не трудно догадаться, что вывод активов из компании, не мог не отразиться на финансовых показателях компании. То, что творилось в «Башнефти» в ходе ее реорганизации, к 2014 году привело к снижению ее стоимости почти в два раза – до 4,6 миллиарда рублей. А расходы тем временем росли:

- на добычу почти вдвое - с 19 до 36 миллиардов,

- на коммерческие, общехозяйственные, административные расходы - более чем на 40%, с 11 до 16 миллиардов рулей,

- долговая нагрузка - с 6 до 36 %.

Между тем, как сообщали СМИ, «Башнефть» в те годы стала одним из аутсайдеров по капвложениям в разведку и добычу. А чистая прибыль за то время, пока «Башнефтью» управляли «системщики», сократилась на 36%.

Миноритарии спаслись бегством

Хотя «Система» и пыталась убедить общественность, что реорганизация является успешной, суть корпоративных действий тех лет для многих была очевидна уже тогда. Как говорится, шила в мешке не утаишь. Уже на начавшемся судебном процессе стало известно, что решение акционеров «Башнефти» по реорганизации компании не было единогласным. Более 80 миноритарных акционеров проголосовали против нее, однако их мнение, к сожалению, ничего не решало. «Система» начала активно проводить свои хитросплетения, и «привлекательные» условия реорганизации оказались настолько убыточны для миноритариев, что они сами предложили «Башнефти» выкупить свои акции. Это обошлось компании в 12 миллиардов рублей, и, как водится, «Система» обязала к тому дополнительно их погасить.

Как «Башнефть» утекала из «Системы»

Умелые действия «Системы» помогали ей вплоть до 2014 года умело выкачивать огромные деньги из «Башнефти». Однако в конечном итоге этому пришел конец. В начале 2014 года владелец «Системы» Владимир Евтушенков стал главным героем криминальных хроник. Экс-сенатор Игорь Изместьев дал показания на Урала Рахимова, о том, что тот похитил имущество Башкирии на общую сумму 7 миллиардов рублей. Евтушенкову инкриминировали хищение акций БашТЭКа.

В конце октября того же года 71,6 % акций «Башнефти» по решению суда были возвращены в госсобственность. На исполнение этого решение потребовалось более двух месяцев. И в этот короткий период тогдашние топ-менеджеры «Башнефти» поработали особенно активно. Так, за два месяца были утверждены сделки по продаже нефтепродуктов на общую сумму в 443 миллиардов рублей! Помимо этого, «Система» дораспределила прибыль за 2013 год, уплатив почти 37 миллиардов рублей дивидендов.

Похоже, начавшийся судебный процесс по иску «Роснефти» к «Системе» рискует стать не единственным. В последствиях «эффективного управления» новому собственнику предстоит разбираться еще долго.

Мнения экспертов:

Рустем Ахунов, проректор по стратегическому развитию БашГУ:

- На мой взгляд, в контексте распределения полученной прибыли акцент сегодня направлен на реинвестирование, модернизацию производства. Есть надежда на получение в лице «Роснефти» собственника, имеющего амбиции на глобальное лидерство в отрасли и, соответственно, заинтересованного в будущем развитии вновь приобретенного актива - компании «Башнефть». Такое лидерство невозможно без серьезного обновления основных фондов, использования передовых технологий. Такая игра «вдолгую» должна оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие региона. По моему убеждению в то время, когда «Башнефтью» владела «Система», реализовывалась корпоративная стратегия в интересах всей многоотраслевой группы, что приводило порою к выкачиванию финансовых ресурсов из башкирской нефтянки в пользу иных активов «Системы».

Эдуард Гареев, политолог, зав. кафедрой политологии, социологии и связей с общественностью УГНТУ:

- Система, получив «Башнефть», пошла самым простым путем. Опыта работы с предприятиями ТЭКа она не имела, и поэтому она отбросила все социальные обязательства и просто сделала ставку на максимальное получение прибыли. Непонимание того, что такое ТЭК, привело к авариям, несчастным случаям. Рост зарплат сотрудникам был фактически заморожен, из-за чего нарастала социальная напряженность. Сейчас, на мой взгляд, справедливость восторжествовала лишь частично: в собственность государства вернулось менее половины того, что Евтушенков в свое время купил у Рахимова.

Шамиль Валеев, бывший сотрудник «Башнефти»:

- Ключевое слово во всем этом процессе (реорганизации «Башнефти» - прим.ред.) – вычленение. «Система» вырвала самые сладкие активы башкирского ТЭКа с целью повышения акционерного капитала самой АФК. Если по-простому, то они резали по живому. Поскольку тогда в Башкирии не было силы, которая смогла бы этому противостоять, это легко проходило под видом корпоративных процедур.

Что касается восстановления справедливости, замечу, что «Башнефть», как и другие предприятия советского времени, строила вся страна, и это по сути продукт социалистической интеграции. То, что в последствии она осталась в собственности у правительства РБ, а потом в личной собственности у правителей, само по себе не было справедливым. Урал Рахимов провел приватизацию «росчерком пера», и это создало предпосылки для вывода национального достояния страны в частный карман. Кроме того, за ту сумму, за которую «Система» купила «Башнефть», в добром уме и трезвой памяти никто бы нефтяную компанию не продал, особенно в кризис 2008-2009 годов.

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