В «Башнефти» подробно объяснили, почему они судятся с АФК «Система»

В Арбитражном суде Башкирии сегодня состоялось предварительное заседание по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочке «Система-инвест». Истцы ходатайствовали об увеличении суммы требований до 170 миллиардов. Также они разъяснили, почему реорганизация компании способствовала формированию убытков.

Почему выросла сумма исковых требований

Как пояснили в суде представители «Роснефти» и «Башнефти», сумма исковых требований была скорректирована в связи с зависимостью от курса доллара. Дело в том, что значительная часть выручки «Башнефть» получает от экспорта нефти и нефтепродуктов. Расходы компании также в существенной части производятся в иностранной валюте, либо зависят от курса доллара. За валюту также приобреталось основное оборудование. От курса доллара зависела итоговая сумма налогов, а они в структуре себестоимости продукции составляют не менее 30%. Помимо этого, у «Башнефти» были валютные займы, которые составляют в портфеле компании более 50%.

- Руководствуясь статьей 15 ГК РФ и исходя из практики ведения хозяйственной деятельности ПАО АНК «Башнефть», сумма убытков, причиненных ответчиками в размере 106, 6 млрд руб, обоснованно пересчитана в доллары США по курсу на дату определения размера убытков, - заявил в суде представитель истцов.

В суд представлена переписка бывших топ-менеджеров

Также сегодня к делу по ходатайству «Роснефти» была приобщена переписка бывшего вице-президента по корпоративным и правовым вопросам «Башнефти» Кирилла Андрейченко с топ-менеджерами АФК «Система». Из нее, по словам представителя истцов, следует, что документы о реорганизации компании оформлялись «задним числом». Факты были вскрыты в ходе аудита и проверки переписки.

Выяснилось также, что члены совета директоров и миноритарные акционеры «Башнефти» не были ознакомлены со всеми условиями реорганизации «Башнефти». Представитель истца особенно подчеркнул тот факт, что разделительный баланс, в котором указываются основные условия реорганизации, был утвержден только 17 февраля 2014 года. Тогда как совет директоров и собрание акционеров были проведены 27 января и 3 февраля соответственно.

Решение о реорганизации не было единогласным, миноритарии о нем не знали

Также истец настаивал на том, что решение о реорганизации не было принято акционерами единогласно. 82% миноритарных акционеров, по его словам, проголосовали против решения о реорганизации. Это следует из протокола о решениях, принятых на общем собрании акционеров в феврале 2014 года. Помимо этого, миноритариям в период реорганизации не были направлены окончательные версии обязательных документов. При этом эти документы были направлены в налоговые органы.

- Ответчики, проголосовав на общем собрании акционеров за отсутствующий документ, действовали как недобросовестные акционеры ПАО АНК «Башнефть», - заявил представитель истца в суде. - В последующем, пользуясь своей аффилированностью с номинированным членом правления, они прикрывали допущенные нарушения законодательства.

Знал ли бывший топ-менеджер о будущих убытках

Из переписки топ-менеджера Кирилла Андрейченко следует, что в разделительном балансе непропорционально распределены активы и обязательства. Кроме того, в ней указано, что реорганизация «Башнефти» приведет к возникновению убытка в размере более 30 миллиардов рублей. Зная это, Андрейченко, по словам представителя истца, в марте 2014 года дал поручение подчиненным объяснить реорганизацию текущей бизнес-стратегией. К обоснованию сотрудники должны были приложить финансовый анализ, экспертные заключения, бизнес-планы, то есть создать некую «легенду» о достижении позитивных показателей.

- Таким образом, бывший топ-менеджер "Башнефти" действует в интересах АФК "Система" и "Система-инвест" в ущерб интересам ПАО АНК "Башнефть", - заявил представитель истца. – Он понимает незаконность реорганизации, нарушение прав других акционеров и принимает меры по формированию контраргументации предъявления исков о взыскании убытков.

Почему АФК «Система» вернула «Таргин»

В октябре прошлого года «Система» вернула «Роснефти» компанию "Таргин". Как заявил сегодня представитель истца в суде, это произошло потому, что АФК признала незаконность своих действий в период управления "Башнефтью". В консолидированной финансовой отчётности «Башнефти» с 2011 по 2013 годы зафиксирован убыток в размере 4,7 млрд рублей от продажи нефтесервисных активов.

-АФК "Система", понимая очевидность совершенных ею злоупотреблений, незаконность действий, обратилась к законным акционерам с заявлением о готовности возврата актива "Таргин" с учётом возврата полученной прибыли, - заявил представитель истца в суде.

АФК «Система» полной позиции по иску не представила, попросив перенести предварительное заседание. Суд отказал в этом ходатайстве. Следующее заседание назначено на 27 июня.

Кирилл Андрейченко для комментариев был недоступен, его мобильный не отвечал.

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