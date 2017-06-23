«Уфа» проиграла первый контрольный матч в межсезонье

Первый тайм закончился со счетом 1:3 – в пользу хабаровчан. У уфимской команды отличился полузащитник Иван Обляков. После перерыва главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак заменил почти всех игроков, кроме Павла Аликина. Характер игры изменился, уфимцы стали создавать голевые моменты, но реализовать их не смогли.