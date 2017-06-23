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«Уфа» проиграла первый контрольный матч в межсезонье

23 июня 2017, 18:21
Уфимские футболисты уступили «СКА-Хабаровск» - 1:3.

Вчера, 22 июня, в подмосковном Новогорске футбольный клуб «Уфа» проиграл свой первый контрольный матч в летнем межсезонье. Уфимцы играли с новичком премьер-лиги, ФК «СКА-Хабаровск».

Первый тайм закончился со счетом 1:3 – в пользу хабаровчан. У уфимской команды отличился полузащитник Иван Обляков. После перерыва главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак заменил почти всех игроков, кроме Павла Аликина. Характер игры изменился, уфимцы стали создавать голевые моменты, но реализовать их не смогли.

Два следующих контрольных матча «Уфа» проведет 25 июня, её соперниками станут «Химки» и «Енисей».

Вот состав ФК «Уфа»:

Первый тайм: Фролов, Аликин, Живоглядов, Тумасян, Пауревич, Сысуев, Зубарев, Сафрониди, Абдулавов, Обляков, Слай.

Второй тайм: Шелия, Сухов. Никитин, Аликин, Карп, Филин, Засеев, Безденежных, Кротов, Ванек, Фатаи (Батютин, 80).

А вот видео интересных моментов матча и забитых голов.

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