Сергей Семак сможет возглавлять европейские сборные

Главный тренер ФК «Уфа» получил самую престижную тренерскую лицензию «UEFA-Pro». Сергей Семак успешно защитил дипломную работу и на отлично сдал итоговый экзамен в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (бывшая Высшая школа тренеров).

Пресс – служба ФК «Уфа» сообщает, что категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные.