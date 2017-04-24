В Уфе на улице Амантая обвалился грунт

В Уфе вчера, 23 апреля, произошел очередной обвал грунта. В этот раз на улице Амантая. Информация об этом появилась в группе БашДТП.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, место происшествия было оперативно огорожено.
- С раннего утра работники коммунальных служб Кировского района Уфы приступили к устранению разрушения дорожного полотна, путём отсыпки места провала грунтом. Полное восстановление дорожного полотна - асфальтирование будет произведено при установлении необходимых погодных условий, - сообщили в администрации города.