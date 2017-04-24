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В Уфе на улице Амантая обвалился грунт

24 апреля 2017, 12:19
В мэрии сообщают, что сотрудники дорожных служб уже приступили к ремонтным работам.

В Уфе вчера, 23 апреля, произошел очередной обвал грунта. В этот раз на улице Амантая. Информация об этом появилась в группе БашДТП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, место происшествия было оперативно огорожено.

- С раннего утра работники коммунальных служб Кировского района Уфы приступили к устранению разрушения дорожного полотна, путём отсыпки места провала грунтом. Полное восстановление дорожного полотна - асфальтирование будет произведено при установлении необходимых погодных условий, - сообщили в администрации города.

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