Безработных и самозанятых россиян могут лишить бесплатных полисов

О планах федеральных властей пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год. Как следует из материала, неофициальным безработным и самозанятым гражданам будет оказываться только скорая помощь. В минздраве изданию подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМСа. Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов.