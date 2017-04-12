Безработных и самозанятых россиян могут лишить бесплатных полисов

О планах федеральных властей пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год. Как следует из материала, неофициальным безработным и самозанятым гражданам будет оказываться только скорая помощь. В минздраве изданию подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМСа. Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов.
- В минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, - говорится в материале. - А за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.
Согласно нововведению, полис безработных и самозанятых граждан будет признан недействительным.
- Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, — отметили в минздраве.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в Думу не поступали законопроекты о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС и что комитет выступает в целом против данной идеи.
Но позднее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай заявил, что минздрав не намерен принимать такие меры и лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС, передает РИА Новости.
- В комитет по охране здоровья официально такие законопроекты не поступали и не обсуждались. Вместе с тем комитет категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и самозанятых граждан полиса ОМС. Это противоречит Конституции РФ, - сказал депутат Дмитрий Морозов.