Безработные

На фоне дефицита кадров в Башкирии зафиксирован рекордный уровень безработицы

С 2022 года в Башкортостане отмечаются исторически низкие уровни безработицы. Об этом у себя в соцсетях рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.