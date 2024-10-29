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Безработные

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2024
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии
9 апреля, 10:58
2023
Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей
Региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу безработных в районах Уфы
4 декабря 2023, 03:38
На фоне дефицита кадров в Башкирии зафиксирован рекордный уровень безработицы
С 2022 года в Башкортостане отмечаются исторически низкие уровни безработицы. Об этом у себя в соцсетях рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
16 ноября 2023, 09:51
Названы районы Уфы, где больше всего безработных
В среднем по городу показатель равен 0,61%, сообщает региональный Минтруд
25 июня 2023, 06:22
2021
В Башкирии летом будут бесплатно заниматься переобучением безработных
31 мая 2021, 07:42
2020
В Башкирии без работы остались 100 тысяч человек
29 июля 2020, 07:16
Минтруд Башкирии анонсировал новую меру поддержки безработным
9 июля 2020, 06:58
Министр труда и социальной защиты в Башкирии заявила, что «халява скоро закончится»
23 июня 2020, 08:56
Глава минтруда объяснила такой резкий рост числа безработных в Башкирии
8 июня 2020, 10:19
Смысл работать дома: почему безработица в Башкирии остается самой высокой в ПФО
14 февраля 2020, 08:24
В Башкирии зафиксировали снижение уровня безработицы
11 февраля 2020, 11:27
2018
Каждый пятый житель Башкирии из числа занятых работает «на себя»
Башкортостанстан опубликовал данные трудовой статистики.
2 мая 2018, 04:58

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