Уфимцам предложили оценить новый трамвай из Екатеринбурга

Уфимцам предложили оценить новый трамвай из ЕкатеринбургаВидео
28 марта, 12:17Надежда Валитова
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На улицах Уфы впервые за долгое время появился трамвай нового поколения.
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Видео: http://gtrk.tv
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В случае, если он понравится горожанам, власти города обещают закупить новые вагоны. В новом трамвае, сделанном на уральском заводе, есть пандус для маломобильных граждан, инвалидная зона с кнопкой вызова водителя, в нем есть камеры наблюдения, аварийное открытие двери. Стоит он около 30 млн рублей.
Ранее мы писали о желании городских властей сделать трамвай главным городским транспортом.
По словам главного архитектора башкирского столицы Олега Байдина, именно этот вид общественного транспорта в будущем соединит северную и центральную части города.
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