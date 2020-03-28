Уфимцам предложили оценить новый трамвай из Екатеринбурга

В случае, если он понравится горожанам, власти города обещают закупить новые вагоны. В новом трамвае, сделанном на уральском заводе, есть пандус для маломобильных граждан, инвалидная зона с кнопкой вызова водителя, в нем есть камеры наблюдения, аварийное открытие двери. Стоит он около 30 млн рублей.