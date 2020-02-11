Чиновники заявили, что главным транспортом в Уфе станет трамвай

По словам Байдина, главный общественный транспорт в будущем соединит северную и центральную части города.

Он отметил, что линии будут скоростными и появятся также в Сипайлово, в Инорсе, на территории Зауфимья и Забелья, Дему и Затон, конкретные схемы пока что не подготовлены.