Чиновники заявили, что главным транспортом в Уфе станет трамвай
11 февраля, 15:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом на встрече с журналистами заявил главный столичный архитектор Олег Байдин.
По словам Байдина, главный общественный транспорт в будущем соединит северную и центральную части города.
Он отметил, что линии будут скоростными и появятся также в Сипайлово, в Инорсе, на территории Зауфимья и Забелья, Дему и Затон, конкретные схемы пока что не подготовлены.
Архитектор подметил, что новый электротранспорт будет бесшумным и все равно появится на Комсомольской улице, хоть местные жители и против. Для финансирования проекта привлекут частных инвесторов или кредитные средства, поскольку МУЭТ является убыточным.
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