В Башкирии клип про ЕГЭ сняли родители выпускников

В Башкирии клип про ЕГЭ сняли родители выпускниковВидео
Сегодня, 11:41Рустэм Башкирцев
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Клип получился о помощи родителей в подготовке к единому госэкзамену.
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Сюжеты: Видео
Родители села Алкино-2 в Чишминском районе сняли клип для своих детей-выпускников.
В клипе родители показали, как помогают своим детям подготовиться к единому государственному экзамену.
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