Роскомнадзор нашел в интернете 93 сайта с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Данные сайты или их страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации наряду с экстремистскими и террористическими. Об этом пишет портал rns.online.

В ведомстве сообщили, что 86 сайтов уже удалили «запрещенную» информацию. Еще шести интернет-ресурсам надзорный орган выслал уведомления об их закрытии, основанные на 10 судебных решениях.