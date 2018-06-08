Роскомнадзор нашел в интернете 93 сайта с ответами на ЕГЭ и ОГЭ
Сегодня, 16:00Общество
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Роскомнадзор выявил 93 интернет-ресурса с ответами на вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Общего государственного экзамена (ОГЭ).
Данные сайты или их страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации наряду с экстремистскими и террористическими. Об этом пишет портал rns.online.
В ведомстве сообщили, что 86 сайтов уже удалили «запрещенную» информацию. Еще шести интернет-ресурсам надзорный орган выслал уведомления об их закрытии, основанные на 10 судебных решениях.
Если попавшиеся сайты не удалят запрещенный контент, то россиянам ограничат к ним доступ. Российские провайдеры просто заблокируют указанные выше сайты.
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