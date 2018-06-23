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ЧП на ЕГЭ: в Уфе перепутали бланки на тестировании по математике
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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ЧП на ЕГЭ: в Уфе перепутали бланки на тестировании по математике

Сегодня, 10:02ПроисшествияТимур ЛатыповФото: minobr74.ru
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