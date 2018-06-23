ЧП на ЕГЭ: в Уфе перепутали бланки на тестировании по математике

У троих учеников бланки ответов №1 прикрепили к чужим регистрационным бланкам. Все трое детей, которые учатся на «4» и «5», получили «неудовлетворительно», ведь их ответы оказались прикреплены не к тем заданиям, и машина считала их как неверные. Как это произошло?

Бланки ЕГЭ в основном бывают трех видов. Регистрационная форма, на которой указывается персональная информация экзаменуемого, КИМ с заданиями и бланки ответов. Все эти формы защищены специальным QR-кодом, с помощью которого компьютер впоследствии распознает и «собирает» бланки одного ученика вместе.

Теоретически возможно перепутать регистрационные формы и бланки ответов из разных комплектов. Только у КИМ есть нумерация, благодаря которой перепутать листы невозможно. Это и произошло в Калининском районе: троим ученикам попали чужие бланки ответов.

Так, ответы первого мальчика попали ко второму, а у него самого оказался бланк девочки. Ответы последней же попали ко второму подростку. В результате дети, которые учатся на «4» и «5», получили на экзамене «двойки».

В неприятную ситуацию попали как минимум три школьника, сдававшие экзамен в лицее №52, это дети из уфимских школ №105, №112 и №68. На бланках ответов есть подпись, по ней и по почерку можно отличить свой лист от чужого.

Ошибочка вышла

О том, что получил «двойку» на экзамене по математике, одиннадцатиклассник М. (родители пожелали не указывать имя подростка) узнал в личном кабинете сайта госэкзамена. Сразу же выяснилось, что в той же ситуации оказались еще двое детей.

Родители попытались подать на апелляцию. Однако, по словам матери одного из учеников, в Региональном центре обработки информации ей сообщили: апелляция подлежит удовлетворению только в двух случаях: при несогласии с выставленными баллами и при нарушениях, выявленных во время экзамена.

Этот случай был назван уникальным, решение ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) – разрешить (!) детям пересдать математику. Несмотря на то, что вины школьников в произошедшем нет, всем троим предложили… пересдать экзамен в резервные сроки, 25 июня.

- Права моего сына нарушены. Его вынуждают пересдавать экзамен, хотя нет никаких доказательств, что он получил «двойку», - рассказала мать школьника. По ее словам, она написала множество обращений в различные инстанции с просьбой решить вопрос.

Пока все эти обращения рассматриваются, заместитель министра образования лично пообещал разобраться в ситуации, но времени ждать ответов нет: пересдача должна состояться уже 25 июня.

- В министерстве я уже была трижды: ответ один – пересдача. Мне дали ознакомиться с документами, из которых следует: во время печати бланков произошел технический сбой, и документы были скомплектованы вручную. При этом выписку из этого документа мне не дали, также как и письменного решения. Пока звучат только обещания, что я получу ответ на свои обращения в установленный законом срок, - рассказала представитель пострадавшего мальчика.

По правилам ЕГЭ, к пересдаче допускаются ученики, не добравшие баллов до удовлетворительной оценки. Но в этом конкретном случае нет никаких данных, что школьник написал тест на «два».

На момент публикации материала в минобразовании Башкирии нам не смогли прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что не владеет исчерпывающей информацией по этому вопросу, а начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Нурия Каримова была недоступна для комментариев. Мы опубликуем ответ ведомства, как только получим его.

Накажут дисциплинарно

Восстановить справедливость все же можно, уверена мать школьника: для этого нужно запросить бланки ответов троих школьников в Федеральном центре тестирования и вручную разложить их правильно. Тем более, что подобные прецеденты в истории ЕГЭ уже были. Так, в 2016 году бланки для ответов и конверты перепутали на Ямале и в Нижнем Тагиле. Тогда школьникам предложили в ручном режиме проверить все тесты на уровне Федерального центра тестирования, об аннулировании результатов и пересдаче речь не шла.

Ведь и в будущем никто не сможет гарантировать, что подобная проблема не возникнет вновь. И тогда новым поколениям российских школьников придется проходить процедуру пересдачи.

Педагогов, у которых произошел этот «технический сбой», в минобразования региона пообещали наказать дисциплинарно, рассказала представитель школьника. Однако дисциплинарное взыскание может быть вынесено и в форме простого замечания.