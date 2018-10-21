Радий Хабиров прокатил московского журналиста на маршрутке по Уфе

Вчера, 20 октября, вечером, в эфире программы «Вести в субботу» вышло большое и подробное интервью с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Специально для ­этого в Башкирию приезжал ведущий программы Сергей Брилёв. Благодаря этой программе, выяснилось, что циркулировавшие по Уфе в последние дни слухи о том, что Радия Хабирова видели в маршрутке, не являются вымыслом.

Стоит отметить, что Радию Хабирову и Сергею Брилёву попался далеко не самый жуткий ПАЗик из всех, курсирующих по Уфе, и весьма доброжелательный и разговорчивый водитель, оказавшийся коренным уфимцем.

- Нелегалы мешают. К остановкам не подъедешь, народ не возьмешь. Из-за этого — очередная серия ДТП, - посетовал водитель, запросто обращаясь к Радию Хабирову.

Сергей Брилёв отметил, что почти на всех автобусах в Уфе установлены баллоны с газом.

- Оно, конечно, и экономичнее, и экологичнее. Только если такой автобус попадает в совсем серьезное ДТП... Даже думать не хочется, - ужаснулся журналист и тут же успокоил телезрителей рассказом о том, как на первом же оперативном совещании Хабиров потребовал убрать с улиц нелегальных перевозчиков.

- Знаете, люди как устроены? Они сейчас притихли, сказали: а, пошумел глава, это PR-ход и так далее. Но моя предыдущая должность научила меня долго, кропотливо, последовательно дожимать, - заявил Радий Хабиров в беседе с московским репортером.

Он поведал также о своем вероисповедании, семье, спортивной борьбе, проблемах ЖКХ, своем отношении к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, «Башнефти» и губернаторских выборах.

Более подробно с интервью можно ознакомиться по этой ссылке.