Как футболисты «Уфы» одержали волевую победу над латвийским «Вентспилсом»Видео
Сегодня, 10:32Разиф Абдуллин
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Контрольная игра прошла 18 февраля на зимнем тренировочном сборе в Испании.
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Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
«Уфа» пропустила гол первой, но сумела отыграться. Забитыми голами отличились Кэтэлин Карп (30-я минута), Иван Пауревич (33) и Боян Йокич (55). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу уфимского клуба.
В следующем контрольном матче 21 февраля «Уфа» сыграет с испанской командой «Леванте».
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