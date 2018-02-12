Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с «казахским Месси»

Контракт долгосрочный, сообщили в футбольном клубе.

Сегодня футбольный клуб «Уфа» объявил о заключении долгосрочного контракта с казахским нападающим Еркебуланом Сейдахметом. 4 февраля ему исполнилось 18 лет.

Сейдахмет принимал участие в последних сборах «Уфы» на Кипре, отличился там одним голом и двумя голевыми передачами.

Сейдахмет является воспитанником футбольного клуба «Монтажник» из города Тараз (Казахстан). Осенью 2017 года Еркебулан дебютировал за молодёжную сборную Казахстана U-21.

Несмотря на свою молодость, он уже привлек внимание зарубежной прессы. Журналисты из Голландии дали ему прозвище «Казахский Месси» после того, как Еркебулан громко заявил о себе на мемориале Гранаткина-2017, где он был признан лучшим нападающим. В уфимском клубе он получил прозвище «Лео».

Через год после успешного выступления на Мемориале Гранаткина Сейдахмета пригласили в молодёжную (U-19) команду питерского «Зенита». А в марте 2017 года на престижном турнире Viareggio Cup в Италии он оформил покер за первые полчаса матча в ворота американского клуба «Атлетик Юнион». Голландский портал Voetbalzone.nl посвятил ему материал в рубрике, в которой рассказывает о самых перспективных футболистах со всего мира.