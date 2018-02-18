ФК «Уфа» отправил Зубарева в Подмосковье

Футбольные клубы «Уфа» и «Химки» (Подмосковье) договорились о переходе полузащитника Владимира Зубарева. После возобновления чемпионата игрок продолжит карьеру в Подмосковье на правах аренды.

Владимир Зубарев, не проходил в основной состав «Уфы», и в последнее время не попадал в заявку на игру. В текущем чемпионате он выходил на поле лишь дважды, отличиться ему не удалось.