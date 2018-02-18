ФК «Уфа» отправил Зубарева в Подмосковье

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В Химках он будет играть на правах аренды.
Футбольные клубы «Уфа» и «Химки» (Подмосковье) договорились о переходе полузащитника Владимира Зубарева. После возобновления чемпионата игрок продолжит карьеру в Подмосковье на правах аренды.
Владимир Зубарев, не проходил в основной состав «Уфы», и в последнее время не попадал в заявку на игру. В текущем чемпионате он выходил на поле лишь дважды, отличиться ему не удалось.
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