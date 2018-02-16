ФК «Уфа» объявил о переходе в команду защитника молодёжной сборной Румынии
Сегодня, 10:20СпортКонстантин Климов
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Новичок провел за молодёжную сборную 14 матчей.
Сюжеты: Болеем за наших
Футбольный клуб «Уфа» объявил о подписании контракта с защитником молодёжной сборной Румынии Ионуцом Неделчару. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 3,5 года.
До перехода в «Уфу» Ионуц Неделчару на протяжении четырёх лет играл за бухарестское «Динамо», где дебютировал во втором составе в 2013 году. За основную команду Неделчару начал выступать в 2014 году и провёл более ста игр, выходя на поле в основном составе. За молодёжную сборную страны защитник провёл 14 матчей.
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