ФК «Уфа» объявил о переходе в команду защитника молодёжной сборной Румынии

До перехода в «Уфу» Ионуц Неделчару на протяжении четырёх лет играл за бухарестское «Динамо», где дебютировал во втором составе в 2013 году. За основную команду Неделчару начал выступать в 2014 году и провёл более ста игр, выходя на поле в основном составе. За молодёжную сборную страны защитник провёл 14 матчей.