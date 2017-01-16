Семен Елистратов: Я же человек, а не робот
Уфимский конькобежец рассказал, почему он не сдержал своих слез после победы на чемпионате Европы.
Вчера, 15 января уфимский конькобежец Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы. В интервью агентству «Р-Спорт», спортсмен рассказал, почему он не смог сдержать слез радости после победы.
- Мой партнер по команде, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, поздравляя с победой на европейском первенстве, посоветовал не показывать слезы радости. А я просто не сдержался, я же человек, а не робот! - сказал Елистратов.
Напомним, что в 2016 году Елистратов был отстранен от соревнований, в частности от чемпионата мира, из-за обнаружения в его организме мельдония, позднее отстранение было снято.
- 2016 год действительно оказался для меня непростым, было очень много неприятных событий, и мне потребовалось определённое время, чтобы вернуться. Я никому ничего не пытаюсь доказать или показать, я просто тихо иду к своей цели, шаг назад - два вперёд. Мои победы и поступки скажут сами за себя, - отметил уфимский конькобежец. - Я до слёз благодарен людям, которые мне помогали и помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями, я просто не имею права их подвести. Всегда, выходя на старт, я сам себе говорю: до конца, Семён, у тебя не будет второго шанса, до конца.
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