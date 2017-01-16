Семен Елистратов: Я же человек, а не робот

- 2016 год действительно оказался для меня непростым, было очень много неприятных событий, и мне потребовалось определённое время, чтобы вернуться. Я никому ничего не пытаюсь доказать или показать, я просто тихо иду к своей цели, шаг назад - два вперёд. Мои победы и поступки скажут сами за себя, - отметил уфимский конькобежец. - Я до слёз благодарен людям, которые мне помогали и помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями, я просто не имею права их подвести. Всегда, выходя на старт, я сам себе говорю: до конца, Семён, у тебя не будет второго шанса, до конца.