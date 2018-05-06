Участник «Битвы экстрасенсов» провел в Уфе ритуал спасения от маньяка

Участник «Битвы экстрасенсов» провел в Уфе ритуал спасения от маньякаВидео
Уфимец Никита Турчин, заявил, что ему приснился сон, в котором гибнет семь девушек.
4 мая ученик детской школы телевидения Телешко блогер Максим Шавалеев заметил и запечатлел необычный обряд в исполнении юного мага у фонтана «7 девушек».
На видео видно, как молодой парень на глазах многочисленных прохожих сперва создал на асфальте круг из огня, затем с вазой в руках залез в фонтан, набрал из него воды, после чего вернулся к своему «магическому кругу» и разбил её об асфальт, далее устремился на противоположную сторону дороги, где его догнал автор видео.
На вопрос о мотивах своих действий герой ответил, что ночью ему приснился сон, в котором маньяк убивает семерых уфимских девушек, и экстрасенс посчитал своим долгом провести обряд по избавлению города от опасного убийцы.
Ритуал провел Никита Турчин, самый юный участник последнего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, известный под псевдонимом «Ключник».