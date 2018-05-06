Участник «Битвы экстрасенсов» провел в Уфе ритуал спасения от маньяка

На видео видно, как молодой парень на глазах многочисленных прохожих сперва создал на асфальте круг из огня, затем с вазой в руках залез в фонтан, набрал из него воды, после чего вернулся к своему «магическому кругу» и разбил её об асфальт, далее устремился на противоположную сторону дороги, где его догнал автор видео.