Женщина-депутат потрясла всех рассказом, как в Башкирии растерзали маньяка

Жительница поселка Серафимовский из Башкирии выступила на похоронах трагически погибшей молодой женщины в Татарстане.

На минувшей неделе в Татарстане прошли похороны 28-летней Гульшат Котенковой, которая стала жертвой неизвестного пока маньяка. Его розыск активно ведут не только татарские стражи порядка, но и их коллеги с других регионов страны.

Трагедия случилась в начале января на лыжной базе «Алмаш», куда Гульшат отправилась отдохнуть вместе с мужем и полугодовалой дочкой. По прибытии на базу она решила прокатиться по лыжне, пока муж остался с ребенком с номере. Однако к обещанному времени Гульшат не вернулась.

Фото: Реальное время

Обеспокоенный муж обратился в полицию. Гульшат искали несколько часов и глубокой ночью нашли мертвой. Известно, что преступник нанес ей 11 колото-резаных ран. Предположительно он оглушил лыжницу, бежавшую по трассе и оттащил ее к заброшенному ангару. Скорее всего, Гульшат пришла в себя и попыталась бежать. Тогда ее убили «розочкой» от бутылки.

Найти преступника пока не удалось, хотя удалось составить его примерный фоторобот со слов женщины, к которой на лыжной трассе также приставал незнакомец.

Фото: Реальное время

Трагедия потрясла не только жителей Татарстана, но и жителей Башкирии, где проживают родственники убитой. Они побывали на похоронах, прошедших на днях в городе Нижнекамске и шокировали местных журналистов своими комментариями.

- У нас в поселке Серафимовское за такое растерзали человека… Я бы тоже растерзала его в конце концов, хоть я и депутат сельского совета. Я за то, чтобы таких людей просто убивали, — процитировал жительницу Башкирии Светлану Садыкову портал «Реальное время».

Фото: Реальное время

Пока не удалось уточнить, что конкретно имела в виду женщина, делясь впечатлениями с татарскими СМИ.