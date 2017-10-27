В Башкирии ищут серийного маньяка, засветившегося на всю страну

Полиция опубликовала видеозапись попытки жертвы убежать от насильника.

По версии следствия, мужчина совершал нападения на женщин в Самарской, Владимирской и Ленинградской областях и под угрозой убийства насиловал своих жертв. Полицейские считают, что подозреваемый может скрываться на территории Башкирии. Попытка одной из девушек убежать от маньяка попала в объектив камеры наблюдения.