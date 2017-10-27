В Башкирии ищут серийного маньяка, засветившегося на всю страну
Сегодня, 17:58ПроисшествияКонстантин Климов
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Полиция опубликовала видеозапись попытки жертвы убежать от насильника.
МВД Башкирии по просьбе своих коллег из Санкт-Петербурга разыскивает подозреваемого в совершении серии изнасилований.
По версии следствия, мужчина совершал нападения на женщин в Самарской, Владимирской и Ленинградской областях и под угрозой убийства насиловал своих жертв. Полицейские считают, что подозреваемый может скрываться на территории Башкирии. Попытка одной из девушек убежать от маньяка попала в объектив камеры наблюдения.
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Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о данном гражданине, сообщать по телефонам: 8-952-212-56-77, 8 (812) 573-65-86.
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