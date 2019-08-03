В Уфе пассажиры автобуса пострадали в ДТП с поливальной машиной

В Уфе пассажиры автобуса пострадали в ДТП с поливальной машинойВидео
Вчера, 12:39Татьяна Майорова
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Травмы получили два человека.
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Видео: Вести-Башкортостан
Сегодня, 3 августа, произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» на проспекте Октября в Уфе. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на группу БашДТП в соцсетях.
По словам очевидцев, авария произошла в районе остановки «Бульвар Славы». Автобус столкнулся с поливальной машиной, которая почему-то оказалась на улице в дождь.
По уточненным данным, в ДТП получили травмы два пассажира, которые после оказания медицинской помощи от госпитализации оказались.
Напомним, в начале текущей недели ДТП с участием пассажирского «НефАЗа» случилось в Черниковке. Автобус № 51 врезался в столб и дерево. Тогда пострадали четыре человека.
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