В Уфе пассажиры автобуса пострадали в ДТП с поливальной машиной

Сегодня, 3 августа, произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» на проспекте Октября в Уфе. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на группу БашДТП в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла в районе остановки «Бульвар Славы». Автобус столкнулся с поливальной машиной, которая почему-то оказалась на улице в дождь.

По уточненным данным, в ДТП получили травмы два пассажира, которые после оказания медицинской помощи от госпитализации оказались.