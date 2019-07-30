В мэрии Уфы назвали причину ДТП с участием пассажирского автобуса
Вчера, 08:56ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Моя Уфа/ ВКонтакте
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В аварии пострадали три человека.
Сегодня, 30 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены предварительные итоги расследования причин ДТП с участием пассажирского автобуса "НефАЗ", следовавшего по маршруту №51.
Напомним, автобус, в котором находились 10 пассажиров, врезался в столб и дерево. По уточненным данным, получили травмы три человека.
Как выяснилось, автобус сошел с трассы после столкновения с легковым автомобилем "Дэу Нексиа", который скрылся с места происшествия.
Сейчас ведется поиск данного легкового автомобиля.
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