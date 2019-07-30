В мэрии Уфы назвали причину ДТП с участием пассажирского автобуса

Сегодня, 30 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены предварительные итоги расследования причин ДТП с участием пассажирского автобуса "НефАЗ", следовавшего по маршруту №51.

Напомним, автобус, в котором находились 10 пассажиров, врезался в столб и дерево. По уточненным данным, получили травмы три человека.

Как выяснилось, автобус сошел с трассы после столкновения с легковым автомобилем "Дэу Нексиа", который скрылся с места происшествия.