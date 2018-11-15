Журналист Башинформа ехала от «Белоречки» в центр Уфы в теплом, но грязном «Нефазе»

Корреспонденту ИА "Башинформ" Ксении Калининой попался не самый опрятный уфимский автобус.

В Уфе в 08.40 на остановке «Белореченский микрорайон» в сторону «Юридического института» почти нет ожидающих транспорт людей. Прямого маршрута до остановки «Витаминный завод» по улице Кирова нет, поэтому приходится ждать маршрут №3 «Башавтотранса», который доставит меня до остановки «Чернышевского». Оттуда пешком до работы минут 5-6 быстрым шагом.

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

В 08.58 подъехал обычный «НефАЗовский» автобус. В него с конечной остановки зашли пять человек. В салоне в ожидании пассажиров находилась пожилая женщина-кондуктор. Она подошла ко мне и рассчитала. Я расплатилась наличными, но можно было и по карте. Отдав за проезд 25 рублей, и, получив билетик, стала изучать «внутренность» автобуса. Мне попался не лучший вариант: замызганные старые и местами ободранные сиденья, запыленный салон, непонятные наклейки на полу (что они скрывают?!), заледеневшие стекла – через них не видно, где едешь.

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Пассажиры ладошками и ноготочками их отогревают и шкрябают, чтобы увидеть улицу. Также в салоне есть разные рекламки, объявления о стоимости проезда, потере барсетки, а также правила пользования транспортом (мелким-мелким шрифтом), лицензии. Одна лампа раскурочена, в конце салона сломанная ходуном ходящая ступенька. Около дверей мусорно, грязно – бумажки, билетики. На весь салон только одна свисающая ручка. По ощущениям, в таком автобусе терпеливо и без претензий ехать можно, но чувство брезгливости не покидало.

Муниципальный служащий Роберт Галеев сел на остановке «Юридический институт». Он попросил, чтобы троллейбусы ходили с конечной остановки не только в сторону ул. Рабкоров, но и в сторону ул. Софьи Перовской. Пассажир чаще всего пользуется третьим маршрутом. Ему нравятся такого типа транспортные средства - тут удобно ехать с массивными вещами, женщинам с детьми в колясках, но не устраивает состояние автобусов.

Наш третий маршрут никогда не бывает чистым, хотя я считаю его «лицом» города. Он идет через ж/д вокзал, то есть гости приезжают и видят вот это состояние. Перед саммитами и немного после остановки объявляли, были и телевизоры, и вывески. Не знаю, куда делись мониторы. Можно было бы погоду хотя бы показывать, новости республики. Отмечу, что вечером кондукторов почему-то в «НефАЗе» нет. Вот сегодня утром тут есть кондуктор, а часто и утром нет. Водитель сам «обилечивает»: наличку берет, а билет не дает - упущение по налогам. Понравилось, что часто стал ходить 31-й автобус, даже в 20.30, что редко для нашего города», — поделился он. На последующих остановках заходило все больше пассажиров, но такого, чтобы была давка и толкучка – нет. По словам кондуктора, наплыв пассажиров бывает около 07.30 – в это время не протолкнуться. А днем он ездит полупустой. В вечерний час пик также людно.

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Больше всего пассажиров набилось в автобус на остановках улицы Бакалинской. Сидячие места полностью оказались заняты, человек десять стояли.

Фото: Ксения Калинина, Mkset.ru

Водитель вез пассажиров спокойно, без крутых поворотов и резких торможений. Кто-то смотрел в телефон, кто-то заснул. Другие посматривали на меня с немым вопросом: «Что это она тут все фотографирует?» «Зачем?». В салоне, не считая технических звуков, было тихо и тепло. Ни водитель, ни кондуктор остановок не объявляли. Где едет? Где остановился? Оставалось только догадываться и всматриваться в мутные окна.

В 09.17 вышла из автобуса. Хорошо, что я знаю город, иначе бы не поняла, где оказалась. На остановочном павильоне «Чернышевского» не было живого места от рекламы. Зато ни вывески, что за остановка, ни тем более расписания транспорта – ничего этого нет.