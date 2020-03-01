Жители Башкирии выступают против вакцинированных бродячих собак

В Иглинском районе зоозащитники выпустили группу бродячих собак около поселка Иглино, отловленных ими же накануне. Жители поселка выступили против такого решения общественников, несмотря на то, что собакам были сделаны необходимые вакцины, они прошли процедуру кастрации и стерилизации.

Местные беспокоятся, что собаки привыкли друг другу, пока были в отлове, теперь собьются в стаи, оголодают и начнут кидаться на людей.

- То, что их простерилизовали и сделали прививки, не означает, что они будут сытыми. Очередная глупость и отмыв денег, - пишет пользовательница по фамилии Салимгареева.

- Почему люди страдать должны? около школы собаки бродят, дети из столовой идут, они лезут, пирожки забирают - сама видела. Напугать запросто ребёнка могут! – пишет София.