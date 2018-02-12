В Уфе на отлов и содержание бездомных животных выделят 9 миллионов

Эти деньги предназначены для содержания 6 333 собак и 940 кошек.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы назначило на 5 марта аукцион, где отберет компанию, которая в 2018 году займется отловом и содержанием безнадзорных животных в город. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. Начальная цена тендера – 9,15 млн руб. Эта сумма рассчитана на 6,33 тыс. собак и 940 кошек. Финансирование предусмотрено за счет субвенций из бюджета республики.

Контракт включает в себя отлов, транспортировку и содержание кошек и собак. Как следует из документов закупки, отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе имеющие ошейник или учетный знак. Отлов должен производиться по заявлению физических и юридических лиц. Исполнителю запрещается жестоко обращаться с животными, проводить отлов на глазах у граждан (за исключением случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни или здоровью человека), использовать огнестрельное оружие, отлавливать с применением ногозахватывающих капканов, а также приспособлений, наносящих животным физические травмы. Также запрещено изымать животных из квартир и домовладений или с огражденной территории, принадлежащей физическому или юридическому лицу, а также снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах, у магазинов, аптек и других организаций. Присваивать, продавать или передавать животных другим лицам запрещено. Бригада по отлову животных должна состоять минимум из двух человек. Во время исполнения обязанностей они должны быть в спецформе с надписью: «Отлов животных». Такая же надпись, а также номера телефона исполнителя должны быть указаны на автомобиле, который займется транспортировкой животных. Транспорт должен быть оборудован для перевозки животных, исключающим возможность травматизма и гибели (должна быть естественная вентиляция, специальные клетки и ящики, ошейники, поводки, намордники). Работники компании-победителя ежедневную очистку и дезинфекцию кузова спецавтомобиля, оборудования спецавтомобиля и клеток - по мере их загрязнения.

После отлова животные должны быть доставлены в специальный приют, где их должны осмотреть специалисты в области ветеринарии, которые должны определить клинически здоровых животных, не имеющих признаков заразных и иных заболеваний, клинически больных, и агрессивных и т.д. В том случае, если животные будут признаны агрессивными, представляющим угрозу жизни или здоровью человека, больные (имеющие признаки зооантропозных заболеваний, общих для человека и животных, или неизлечимых болезней), они подлежат умерщвлению. Здоровые же животные подлежат мечению, кастрации и возврату в места прежнего обитания.

В приюте самки и самцы должны содержаться отдельно. Кормление должно проходить не менее 1 раза в сутки, а также у них должен быть постоянный доступ к воде. В приюте в обязательном порядке проведены дегельминтизация, обработка против эктопаразитов и вакцинация против бешенства. Животных, которые имеют признаки принадлежности человеку, содержатся отдельно от остальных безнадзорных животных. Владелец такого животного должен возместить предприятию расходы по проведению отлова, транспортировке, ветобслуживанию и содержанию животного в приюте.

Умерщвление животного должно производиться быстро и безболезненно, не вызывать у него ощущения тревоги или страха. Животных запрещается топить, душить, вводить им болезненные инъекции, использовать электрический шок и т.д. Выбранный метод умерщвления должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть.

Как следует из контракта, запрещается умерщвлять животное в бодрствующем состоянии, а также на виду у других животных.