Под Уфой бегала беспомощная окровавленная собака и «плакала»

Жители поселка Чесноковка в социальных сетях рассказали о малоприятном зрелище: по улицам населенного пункта бегала окровавленная собака и издавала медвежьи звуки.

Как рассказывает очевидец событий, собака «плакала, вся покусанная». С шеи свисал ошейник, один глаз заплыл. Уфимке удалось отогнать кучку собак, которые на нее пытались напасть.