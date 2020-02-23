Под Уфой бегала беспомощная окровавленная собака и «плакала»
23 февраля, 17:05ОбществоМинзаля АскароваФото: соцсети
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К счастью, благодаря социальным сетям, хозяйка животного обнаружилась и забрала питомца домой.
Жители поселка Чесноковка в социальных сетях рассказали о малоприятном зрелище: по улицам населенного пункта бегала окровавленная собака и издавала медвежьи звуки.
Как рассказывает очевидец событий, собака «плакала, вся покусанная». С шеи свисал ошейник, один глаз заплыл. Уфимке удалось отогнать кучку собак, которые на нее пытались напасть.
После того, как фото бедного животного распространилось в социальных сетях, обнаружилась хозяйка. По словам пользователей соцсетей, ее забрали и оказывают помощь.
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