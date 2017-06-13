10 интересных фактов про памятники Башкирии

Оказывается, у каждого памятника, расположенного в той или иной точке нашей республики, есть свои большие и малые тайны. Хотите их узнать?

Сегодня, 17 ноября, исполняется полвека с того дня, как в Уфе был установлен памятник Салавату Юлаеву, ставший символом наше республики. В эти дни мы узнали много нового и интересного об этой поистине великой скульптуре. Но в Башкирии есть и много других примечательных памятников, и практически у каждого из них есть свои секреты. Итак…