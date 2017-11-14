В Уфе появился памятник велосипедистам

Новый уличный арт-объект появился в Советском районе города.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что на перекрестке проспекта Октября и улицы Степана Халтурина, как раз возле перекрестка, в Советском районе Уфы установлена новая скульптурная композиция, изображающая в полный рост мужчину и ребенка, катающихся на велосипедах.

Как отмечается на сайте администрации Уфы, фигуры установлены в рамках программы по благоустройству улиц города. По мнению специалистов мэрии, они выглядят очень реалистично. Взрослый человек, придерживающий велосипед, с улыбкой смотрит на сына, который весело оседлал своего двухколесного друга.