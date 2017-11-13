На лыжном курорте на границе с Башкирией установили памятник Путину

Официальное открытие скульптуры намечено на 25 ноября.

Изваяние, изображающее президента России Владимира Путина, облаченного в лыжную амуницию, появилось на днях на территории горнолыжного комплекса «Аджигардак» в городе Аша Челябинской области. По данным «Новых Известий», сообщение об этом появилось на сайте спортивного объекта.

В тексте поясняется, что памятник Владимиру Путину установлен за его вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни.

Президент страны запечатлен с лыжей в руке, символизируя тем самым, по задумке авторов изваяния, огромную работу, которая за последние годы подвигла многих людей встать на лыжи.

На лыже написано название комплекса «Аджигардак», которое, видимо, должно подчеркнуть особую признательность главе государства от обитателей данного горнолыжного комплекса. Аджигарда́к — горный хребет на Южном Урале рядом с городом Аша, на границе с Башкирией, известен многим любителям горных лыж в республике и за ее пределами.