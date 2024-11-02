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Жилой дом

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Ноябрь
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Октябрь
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Сентябрь
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек
3 сентября, 08:30
Не выбрасываем, а возвращаем жизнь: чистка перьевых подушек в стиральной машине
3 сентября, 07:42
Август
Видео. В Уфе обрушился потолок в полувеком доме
20 августа, 15:05
Июль
В Уфе эвакуировали дом
Спасатели вывели из огня почти два десятка человек из-за смертельного пожара на кухне, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
1 июля, 12:34
Июнь
Горящий мужчина пытался выползти из огня в Башкирии
Вероятной причиной пожара могла стать неосторожность при курении, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
7 июня, 10:22
Май
Мужчина сгорел заживо в своём доме в Башкирии
Жилой дом в Белорецком районе загорелся прошлой ночью и выгорел до основания, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
28 мая, 07:07

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