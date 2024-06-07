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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Горящий мужчина пытался выползти из огня

Горящий мужчина пытался выползти из огня

7 июня 2024, 10:22
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
Вероятной причиной пожара могла стать неосторожность при курении, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Минувшей ночью огнем оказалась охвачена веранда жилого дома в Мишкинском районе. С бешеной скоростью огонь начал ползти наверх и распространился на крышу дома в деревне Верхнесорокино.

Прибывшие на место огнеборцы, проникнув внутрь жилища, обнаружили там тело мужчины 1983 г. р. Медики вынуждены были констатировать его смерть. Сотрудники ведомства предполагают, что мужчина, оказавшись в огне, предпринимал попытки выбраться наружу.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Дом сильно пострадал в результате пожара. Деревянные брусья обуглились, сгорела крыша, стены, мебель и утварь внутри покрылись копотью.

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