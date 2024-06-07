Горящий мужчина пытался выползти из огня

Прибывшие на место огнеборцы, проникнув внутрь жилища, обнаружили там тело мужчины 1983 г. р. Медики вынуждены были констатировать его смерть. Сотрудники ведомства предполагают, что мужчина, оказавшись в огне, предпринимал попытки выбраться наружу.