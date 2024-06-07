Горящий мужчина пытался выползти из огня

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Минувшей ночью огнем оказалась охвачена веранда жилого дома в Мишкинском районе. С бешеной скоростью огонь начал ползти наверх и распространился на крышу дома в деревне Верхнесорокино.
Прибывшие на место огнеборцы, проникнув внутрь жилища, обнаружили там тело мужчины 1983 г. р. Медики вынуждены были констатировать его смерть. Сотрудники ведомства предполагают, что мужчина, оказавшись в огне, предпринимал попытки выбраться наружу.
Дом сильно пострадал в результате пожара. Деревянные брусья обуглились, сгорела крыша, стены, мебель и утварь внутри покрылись копотью.