3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек

Духовка является важным элементом на каждой кухне, но со временем на её поверхностях скапливаются нагар и жир. Многие предпочитают использовать агрессивные химические средства для очистки, но они могут представлять угрозу для здоровья. Мы нашли три безопасных и эффективных способа очистки духовки.

Агрессивные химические средства для чистки духовки часто содержат опасные вещества, которые оседают на поверхностях и могут проникнуть в продукты. Опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», Любовь Гончарова, предложила несколько простых и безопасных способов очистки. — Я всегда стараюсь использовать натуральные средства для уборки, потому что они безопасны для здоровья и не оставляют химических остатков, — делиться блогер. Метод 1: Сода Вам понадобятся: Пищевая сода

Теплая вода

Резиновые перчатки

Пластиковая или деревянная лопатка или скребок

Влажные тряпки или губки

Сухая тряпка Инструкции: Приготовление пасты: в большой миске смешайте пищевую соду с теплой водой до получения густой, но легко наносимой пасты. Если паста слишком жидкая, добавьте больше соды; если слишком густая, добавьте немного воды. Нанесение пасты: равномерно нанесите пасту на все внутренние поверхности, избегая нагревательных элементов. После этого оставьте пасту на 4-12 часов. Удаление пасты: используйте лопатку или скребок аккуратно удалить пасту, затем протрите поверхности влажной тряпкой или губкой для удаления остатков. Метод 1: Сода Фото: Изображение Midjourney Метод 2: Нашатырный спирт и вода Для этого метода вам понадобятся: Нашатырный спирт (25-30% раствор)

Теплая вода

Резиновые перчатки

Мягкая губка или влажная тряпка

Пульверизатор или старая распылительная бутылка

Чистая сухая тряпка Инструкция: Нанесение нашатырного спирта: налейте нашатырный спирт в пульверизатор. Равномерно распылите его на внутренние стенки, дно и дверцу духовки, особенно тщательно обработав участки с въевшимися жировыми пятнами. Выдерживание: закройте духовку и оставьте ее на несколько часов (лучше на ночь), чтобы средство успело размягчить и растворить жирные загрязнения. Удаление загрязнений: откройте духовку и аккуратно удалите образовавшуюся пену и загрязнения. При необходимости повторите процесс нанесения спирта и выдерживания, если пятна не полностью удалены. Метод 3: Лимонная кислота Метод 3: Лимонная кислота Необходимые материалы: Лимонная кислота (пищевая)

Теплая вода

Глубокая и стойкая к высоким температурам посуда (например, керамическая или стеклянная)

Противень

Мягкая губка или тряпка

Чистая вода Инструкция: Приготовление: в глубокой посуде смешайте пол-литра теплой воды с 2-3 столовыми ложками лимонной кислоты. Хорошо размешайте, пока кислота полностью не растворится. Нагреваем раствор: установите температуру духовки на 200 °С и поставьте тарелку с раствором на 30-40 минут. Лимонная кислота должна не только разложить жировые отложения, но и устранить неприятные запахи. Очистка: после указанного времени выключите духовку и дайте ей немного остыть. Используя мягкую губку или тряпку, смоченную в чистой воде, аккуратно протрите внутренние стенки, дно и дверцу духовки. При необходимости повторите процесс смачивания губки в растворе лимонной кислоты и очистки, пока все загрязнения не будут удалены. Ранее эксперты рассказали как узнать, пора ли чистить стиральную машину с помощью фонарика. Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара Узнать подробнее Читайте также: Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации 10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными Генеральная уборка за пару часов: поможет метод «Пяти вещей»