3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Агрессивные химические средства для чистки духовки часто содержат опасные вещества, которые оседают на поверхностях и могут проникнуть в продукты. Опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», Любовь Гончарова, предложила несколько простых и безопасных способов очистки.
— Я всегда стараюсь использовать натуральные средства для уборки, потому что они безопасны для здоровья и не оставляют химических остатков, — делиться блогер.
Ранее эксперты рассказали как узнать, пора ли чистить стиральную машину с помощью фонарика.