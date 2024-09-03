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3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек

3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек

3 сентября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
3 способа очистить духовку без вредной химии: секреты опытных домохозяек
Духовка является важным элементом на каждой кухне, но со временем на её поверхностях скапливаются нагар и жир. Многие предпочитают использовать агрессивные химические средства для очистки, но они могут представлять угрозу для здоровья. Мы нашли три безопасных и эффективных способа очистки духовки.

Агрессивные химические средства для чистки духовки часто содержат опасные вещества, которые оседают на поверхностях и могут проникнуть в продукты. Опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», Любовь Гончарова, предложила несколько простых и безопасных способов очистки.

— Я всегда стараюсь использовать натуральные средства для уборки, потому что они безопасны для здоровья и не оставляют химических остатков, — делиться блогер.

Метод 1: Сода

Вам понадобятся:

  • Пищевая сода
  • Теплая вода
  • Резиновые перчатки
  • Пластиковая или деревянная лопатка или скребок
  • Влажные тряпки или губки
  • Сухая тряпка

Инструкции:

  1. Приготовление пасты: в большой миске смешайте пищевую соду с теплой водой до получения густой, но легко наносимой пасты. Если паста слишком жидкая, добавьте больше соды; если слишком густая, добавьте немного воды.
  2. Нанесение пасты: равномерно нанесите пасту на все внутренние поверхности, избегая нагревательных элементов. После этого оставьте пасту на 4-12 часов.
  3. Удаление пасты: используйте лопатку или скребок аккуратно удалить пасту, затем протрите поверхности влажной тряпкой или губкой для удаления остатков.
Метод 1: СодаМетод 1: Сода
Метод 1: Сода
Фото: Изображение Midjourney

Метод 2: Нашатырный спирт и вода

Для этого метода вам понадобятся:

  • Нашатырный спирт (25-30% раствор)
  • Теплая вода
  • Резиновые перчатки
  • Мягкая губка или влажная тряпка
  • Пульверизатор или старая распылительная бутылка
  • Чистая сухая тряпка

Инструкция:

  1. Нанесение нашатырного спирта: налейте нашатырный спирт в пульверизатор. Равномерно распылите его на внутренние стенки, дно и дверцу духовки, особенно тщательно обработав участки с въевшимися жировыми пятнами.
  2. Выдерживание: закройте духовку и оставьте ее на несколько часов (лучше на ночь), чтобы средство успело размягчить и растворить жирные загрязнения.
  3. Удаление загрязнений: откройте духовку и аккуратно удалите образовавшуюся пену и загрязнения. При необходимости повторите процесс нанесения спирта и выдерживания, если пятна не полностью удалены.
Метод 3: Лимонная кислотаМетод 3: Лимонная кислота
Метод 3: Лимонная кислота

Метод 3: Лимонная кислота

Необходимые материалы:

  • Лимонная кислота (пищевая)
  • Теплая вода
  • Глубокая и стойкая к высоким температурам посуда (например, керамическая или стеклянная)
  • Противень
  • Мягкая губка или тряпка
  • Чистая вода

Инструкция:

  1. Приготовление: в глубокой посуде смешайте пол-литра теплой воды с 2-3 столовыми ложками лимонной кислоты. Хорошо размешайте, пока кислота полностью не растворится.
  2. Нагреваем раствор: установите температуру духовки на 200 °С и поставьте тарелку с раствором на 30-40 минут. Лимонная кислота должна не только разложить жировые отложения, но и устранить неприятные запахи.
  3. Очистка: после указанного времени выключите духовку и дайте ей немного остыть. Используя мягкую губку или тряпку, смоченную в чистой воде, аккуратно протрите внутренние стенки, дно и дверцу духовки. При необходимости повторите процесс смачивания губки в растворе лимонной кислоты и очистки, пока все загрязнения не будут удалены.
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