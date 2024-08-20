В Уфе обрушился потолок в полувеком доме

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Обрушение произошло в подъезде дома по улице Кремлевской вечером в понедельник, 19 августа. Как известно, никто не пострадал. Прокуратура Орджоникидзевского района уже начала проверку по этому факту, чтобы выяснить причины обрушения и оценить действия управляющей компании.
Предварительно установлено, что дом был построен в 1955 году и состоит из 12 квартир. Он находится в непосредственном управлении собственников помещений, а его обслуживание осуществляет коммерческая фирма. Жители микрорайона Черниковка в Уфе обеспокоены состоянием своего жилья и тем, что подобные инциденты могут повториться.
Согласно данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, состояние этого дома оценивается как исправное, но капитальный ремонт крыши запланирован лишь на 2031 год. Фасад ждет обновления в 2034 году, а системы теплоснабжения — только в 2043 году.
Прокуратура проведет надзорные мероприятия и даст оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации по содержанию дома. Если будут выявлены нарушения или халатность со стороны управляющей компании, прокуратура примет меры реагирования.