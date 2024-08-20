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Published Сегодня, 15:05

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В Уфе обрушился потолок в полувеком доме

В Уфе обрушился потолок в полувеком доме

20 августа 2024, 15:05
Фото: 1MI
Организована проверка по факту частичного обрушения в жилом доме, сообщает прокуратура РБ.

Обрушение произошло в подъезде дома по улице Кремлевской вечером в понедельник, 19 августа. Как известно, никто не пострадал. Прокуратура Орджоникидзевского района уже начала проверку по этому факту, чтобы выяснить причины обрушения и оценить действия управляющей компании.

Предварительно установлено, что дом был построен в 1955 году и состоит из 12 квартир. Он находится в непосредственном управлении собственников помещений, а его обслуживание осуществляет коммерческая фирма. Жители микрорайона Черниковка в Уфе обеспокоены состоянием своего жилья и тем, что подобные инциденты могут повториться.

Согласно данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, состояние этого дома оценивается как исправное, но капитальный ремонт крыши запланирован лишь на 2031 год. Фасад ждет обновления в 2034 году, а системы теплоснабжения — только в 2043 году.

Прокуратура проведет надзорные мероприятия и даст оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации по содержанию дома. Если будут выявлены нарушения или халатность со стороны управляющей компании, прокуратура примет меры реагирования.

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