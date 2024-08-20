В Уфе обрушился потолок в полувеком доме

Предварительно установлено, что дом был построен в 1955 году и состоит из 12 квартир. Он находится в непосредственном управлении собственников помещений, а его обслуживание осуществляет коммерческая фирма. Жители микрорайона Черниковка в Уфе обеспокоены состоянием своего жилья и тем, что подобные инциденты могут повториться.